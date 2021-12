Eis 6 maanden cel voor Joey van D. na Coolsingelrellen: ’2,5 liter bier gedronken’

Onze verslaggever Gerda Frankenhuis is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Van D., die zich meldde bij de politie nadat hij zichzelf herkende op opsporingsbeelden, is de derde relschopper tot nu toe die tijdens een supersnelrechtzitting terechtstaat voor de rellen. Hij wordt verdacht van het gooien van blikken bier en stenen naar een ME-bus waarin agenten zaten, op de Coolsingel. Ook heeft hij volgens de officier van justitie geschopt en geslagen tegen een deur van de ME-bus. Het voertuig raakte daarbij beschadigd. Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie een locatieverbod. Hij mag een jaar lang niet in een straal van 5 kilometer rond de Coolsingel komen, wat het OM betreft.

2,5 liter bier

„Ik had weg moeten gaan toen de sfeer grimmig werd”, zei de Krimpenaar, die sinds maandag vastzit. Hij was onder invloed van alcohol. Hij had naar eigen zeggen 2,5 liter bier gedronken.

Een protest tegen het coronabeleid van het kabinet ontaardde vrijdag 19 november op de Rotterdamse Coolsingel in een ware veldslag. In het nauw gedreven agenten zagen zich genoodzaakt te schieten. Vijf mensen liepen schotwonden op, onderzocht wordt nog of het om politiekogels ging. De politie verrichtte 49 arrestaties. Daarna zijn beelden van de relschoppers verspreid in opsporingsprogramma’s, waardoor de teller van het aantal arrestaties inmiddels op 54 staat.

Woensdag 24 november zijn al twee relschoppers tot celstraffen veroordeeld. De 29-jarige Terrence van den B. uit Delft en de 26-jarige Sharon M. uit Spijkenisse kregen beiden vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook mogen ze een jaar lang niet in een straal van 5 kilometer rond de Coolsingel komen. In hun zaken eiste de officier van justitie celstraffen van zes maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.

