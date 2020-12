Dode in woning Halsteren mogelijk door misdrijf omgekomen

HALSTEREN - De bewoner van een woning aan de Dorpsstraat in het Brabantse Halsteren, die 9 december dood werd aangetroffen, is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. In eerste instantie was er volgens een arts sprake van een natuurlijke dood, maar volgens de politie zijn er twijfels over de doodsoorzaak en is er alsnog een onderzoek gestart.