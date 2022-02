Bewoonster dood gevonden na brand in appartement in Weert

WEERT - De bewoonster van een appartement in wooncomplex St. Louis in Weert is vrijdagmiddag dood in haar woning gevonden na een brand. Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.