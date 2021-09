Biden: verplichte vaccinatie of wekelijkse test bij grote bedrijven

Het Witte Huis zegt dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat personeel volledig is gevaccineerd of als mensen geen vaccin willen dat zij wekelijks een negatieve coronatest kunnen laten zien. De Amerikaanse regering wil hiermee de opmars van de deltavariant van het uit China overgewaaide coronavirus een halt toeroepen. Biden moedigde donderdagavond in een speech ook ouders aan hun kinderen van 12 jaar en ouder te laten inenten.

Naar verwachting zullen de maatregelen voor het bedrijfsleven ongeveer 80 miljoen werknemers in de VS treffen en meer dan 17 miljoen werkenden in de zorgsector. Biden zei eerder in de crisis geen heil te zien in een prikplicht. Verschillende (media)bedrijven laten al weten niet mee te willen werken aan het overheidsmandaat. Maar ze riskeren daarmee wel boetes die per geval in de duizenden dollars kunnen lopen.

Prikplicht

Met het nieuwe beleid kunnen ambtenaren van de federale regering straks niet kiezen voor regelmatige coronatests in plaats van voor een vaccinatie. De verplichting geldt niet alleen voor ongeveer 4 miljoen ambtenaren, maar ook voor meer dan 17 miljoen zorgwerkers. „Je moet er zeker van zijn dat je veilig bent als je bij hen komt”, zei Biden. Ook in het onderwijs is het van belang dat zo veel mogelijk wordt gevaccineerd, aldus Biden.

Biden wil dat coronasneltesten vanaf volgende week drie maanden tegen kostprijs verkrijgbaar zijn. Boetes voor mensen die geen mondkapje dragen in bijvoorbeeld vliegtuigen worden verdubbeld. Biden benadrukte het belang van een extra coronaprik voor gevaccineerden, de zogeheten boostershots, die de bescherming tegen het virus moet versterken. De WHO is daar juist op tegen en roept westerse landen op om vaccins eerlijker te verdelen.

De VS tellen momenteel in totaal circa 650.000 sterfgevallen door Covid-19 en afgelopen week ging het land de 40 miljoen bevestigde besmettingen voorbij. Ziekenhuisopnames nemen momenteel toe in veel staten.

Legerpersoneel

Amerikaans defensiepersoneel moet zich al verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus. Sommige lokale Amerikaanse overheden hebben ook al verplichte vaccinaties ingevoerd voor docenten. Dit is het geval in onder meer de steden New York City, Chicago en Los Angeles, evenals in de staat Washington. Verschillende bedrijven maken het ook verplicht voor medewerkers om zich in te laten enten tegen het virus.