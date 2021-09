Media: verplichte coronaprik voor federaal overheidspersoneel VS

Met het nieuwe beleid kunnen ambtenaren van de federale regering straks niet kiezen voor regelmatige coronatests in plaats van voor een vaccinatie. De verplichting geldt voor ongeveer 4 miljoen mensen. Medewerkers van het Amerikaanse Congres en van het federale rechtssysteem vallen niet onder het decreet. Met een ander decreet gaat Biden dezelfde vaccinatieregels invoeren voor private bedrijven die opdrachten doen voor de federale overheid.

Amerikaanse media melden dat Biden ook meer duidelijkheid gaat bieden over het invoeren van een extra coronaprik voor gevaccineerden, de zogeheten boostershots.

De VS tellen momenteel totaal 650.000 sterfgevallen door Covid-19 en afgelopen week ging het land de 40 miljoen bevestigde besmettingen voorbij. Ziekenhuisopnames nemen momenteel toe.

Amerikaans defensiepersoneel moet zich al verplicht laten vaccineren tegen het coronavirus. Sommige lokale Amerikaanse overheden hebben ook al verplichte vaccinaties ingevoerd voor docenten. Dit is het geval in onder meer de steden New York City, Chicago en Los Angeles, evenals in de staat Washington. Verschillende bedrijven maken het ook verplicht voor medewerkers om zich in te laten enten tegen het virus.