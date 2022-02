Angela B. tiende jihadvrouw voor rechter, straffen lopen op

Premium Buitenland

Beschieting Oekraïense kleuterschool vergroot angst op escalatie

Van ontspanning rond het oorlogsgebied in de Donbas in Oost-Oekraïne is allesbehalve sprake. Terwijl Rusland dinsdag hoop gaf op een troepenafbouw uit het grensgebied rond Oekraïne, laaide het vuur aan het front gisteren juist op.