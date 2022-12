Premium Het beste van De Telegraaf

Vuurwerkverkoop gestart Kopers lappen afsteekverbod aan hun laars: ’Ze kunnen dat toch niet handhaven’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Esther Overkamp (r.) en Saheyra zijn zichtbaar in hun nopjes met het zojuist aangeschafte vuurwerk. „We nemen alle veiligheidsmaatregelen, zoals een bril en afstand houden. Na de laatste twee coronajaren zonder vuurwerk moet dit echt wel kunnen.” Ⓒ Roel Dijkstra

Amsterdam - De vuurwerkverkoop voor oud en nieuw is losgebarsten. Na een landelijk verbod van twee jaar vliegt het spul er weer doorheen. Dat gebeurt ook in steden waar dit jaar een lokaal afsteekverbod bestaat, zoals in Rotterdam. En de kopers gaan het vuurwerk evengoed daar afsteken. „Ze kunnen dat toch niet handhaven.”