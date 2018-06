Onder de hamer: Peperdure 'lelijke eend'

Van de Citroën 2CV Sahara zijn slechts 694 exemplaren gebouwd. Geen alledaagse verschijning dus. Daarbij komt ook nog dat dit exemplaar (chassisnummer 33) in een berispelijke staat verkeert. De huidige eigenaar/verzamelaar uit Duitsland verwacht daarom dat de 2CV Sahara tussen de 130.000 en 170.000 euro gaat opbrengen. Aanzienlijk meer dan een normale Eend die voor ongeveer tien mille of minder van eigenaar wisselen.

15.000 euro onderhoud

De huidige eigenaar heeft de afgelopen twaalf maanden ongeveer vijftien mille geïnvesteerd in technische onderhouds- en servicebeurten. Alle papieren zijn aanwezig, inclusief Duitse toelatingspapieren, oldtimerkenteken, de originele garantiebewijzen en autopapieren.

Dubbel

Deze specieke 2CV Sahara is gebouwd op 9 februari 1961. Hij heeft productienummer/onderstel-nummer 0033, chassisnummer 4005000040 en de motornummers 02970233 (motor 1, vóór en 05100004 (motor 2, achter). I beg your pardon? Twee motoren? Jawel, dat is een specifieke eigenschap van de 2CV Sahara’s. Die hebben eigenlijk alles dubbel. Naast twee motoren zijn er ook twee versnellingsbakken met vier versnellingen, twee contactsleutels, twee startknoppen en twee benzinetanks aanwezig. En omdat er een motor voorin en een krachtbron achterin schuilt, heeft de 2CV Sahara vierwielaandrijving, mits de tweede motor wordt ingeschakeld want dat is niet verplicht. Iedere 425 cc grote tweecilinder boxermotor produceert naar schatting 12,5 pk en 27 Nm trekkracht. Daarmee haalt deze lelijke eend een snelheid van 105 km/h.

Prijzig

Leveren die 2CV Sahara’s dan echt zo veel geld op? Jazeker, want in 2012 ging chassisnummer 688 in de Verenigde Staten onder de hamer voor liefst 110.000 euro. Interesse in deze 2CV Sahara? Hij staat te koop in Kissing (bij Augsburg, Beieren), Duitsland.