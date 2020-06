’Lichaam’ in bosjes blijkt sekspop te zijn

„Ik moest wel even 2x goed kijken, het leek op een persoon”, zo schrijft hij op Twitter. „Gelukkig een pop.”

Hij schakelde boa’s in die besloten dat de pop het beste kon worden weggehaald. „Op een afstand zou het op een lichaam lijken. Ter plaatse leek het ook of er een persoon lag. Uit vorozorg voor meer meldingen is de pop door de weginspecteurs verwijderd.”

Ⓒ Instagram Handhaving Groningen

Hoe de pop in de bosjes terecht is gekomen en van wie hij is, is onduidelijk.