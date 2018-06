Zware avondspits verwacht door regen

December begint volgens weeronline.nl zacht. De maxima komen uit op 11 graden in het noorden en op 13 of 14 graden in het zuiden. Als het in De Bilt warmer wordt dan 13,5 graden is het in Nederland de warmste 1 december ooit. Normaal is het begin december overdag een graad of 7. Maar de zeer zachte lucht gaat wel samen met veel regen.

Vanaf woensdag wordt het wel minder nat en aanhoudend zacht.