6 vragen over de klimaattop

Waar gaat de top over ?

Het streven is om de stijging van de temperatuur op aarde onder de 2 graden houden. Tot nu tot is de aarde sinds het begin van het industriële tijdperk (rond 1850) met 0,7 graden toegenomen. De laatste jaren lijkt de temperatuur sneller te stijgen.

Waardoor wordt de temperatuurstijging veroorzaakt?

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, waarin onder meer honderden wetenschappers zijn vertegenwoordigd, zegt dat het voor 95 procent zeker is dat het komt door de toename van de uitstoot van CO2. Die samenhang is berekend aan de hand van modellen. Critici zeggen dat het klimaat te complex is om zulke uitspraken te kunnen doen.

Hoe wordt de CO2 teruggedrongen?

Het liefst door in Parijs met regeringen bindende afspraken te maken. Dat lukte bij de top in Kopenhagen niet. Daarom is aan landen gevraagd zelf plannen te maken. Dat hebben verreweg de meeste gedaan. Maar nu is al bekend dat die plannen niet voldoende zijn om aan de eisen van het klimaatpanel te voldoen. Ook zijn ze niet bindend. Het is dus maar de vraag wat er van terecht komt.

Wat zijn de plannen van Nederland ?

Europa heeft als doel gesteld om in het jaar 2030 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het kabinet heeft ingestemd met dit doel.

Is het klimaat het enige gespreksonderwerp?

Nee, waarschijnlijk gaat het vooral over geld. De ontwikkelde landen hebben de ontwikkelingslanden beloofd jaarlijks 100 miljard in een fonds te stoppen, waaruit de arme landen hun klimaatmaatregelingen kunnen financieren. Het is de vraag of die pot vol komt. Veel rijke landen zijn bang dat die enorme som geld niet wordt aangewend voor klimaatdoeleinden, maar in de zakken van de machthebbers verdwijnt.

Zal de klimaattop ons redden?

Volgens de milieubeweging en de linkse politieke partijen is het spreekwoordelijk vijf voor twaalf. Zij eisen vergaande maatregelen. Als dat niet gebeurt, zeggen zij, zijn de rampen niet te overzien: grote overstromingen, het verdwijnen van wereldsteden als New York, hittegolven, een bedreiging van de voedselproductie en het uitsterven van diersoorten.

Critici wijzen er op dat de milieubeweging het vaker bij het verkeerde eind heeft gehad. Zij zien ook wel dat de aarde opwarmt, maar willen niet dat er honderden miljarden worden verspild aan peperdure klimaatplannen, zoals windmolens op zee. Zij vinden dat je honderden miljarden beter kunt besteden aan bijvoorbeeld het bouwen van dijken in Bangladesh, zodat er minder mensen verdrinken bij de jaarlijkse overstromingen. De ideeën van de milieubeweging worden in de wereld breed omarmt door politici en beleidsmakers. Toch is de kans groot dat de milieuactivisten niet blij zullen zijn met het eindresultaat. De voorgenomen klimaatmaatregelen zullen in hun ogen niet ver genoeg gaan.