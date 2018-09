'1200 Duitse militairen nodig voor strijd IS'

De militairen worden niet ingezet in gevechtssituaties, maar zijn nodig voor het beveiligen van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle en het bijtanken van de gevechtsvliegtuigen. Bondskanselier Angela Merkel heeft beloofd de coalitie beter te ondersteunen na de terreuraanslagen in Parijs twee weken geleden.

Volgens Wieker kan het zijn dat een Duits fregat nodig is om het Franse vliegdekschip te beschermen. Hij zei te hopen dat er voor het einde van het jaar groen licht komt voor de inzet van extra militairen. Het parlement moet zich daar nog over uitspreken.

Wieker liet ook weten dat er gesprekken zijn met Jordanië en Turkije over het gebruikmaken van vliegbases in die landen. Duitsland wil vanuit die landen met gevechtsvliegtuigen vertrekken om verkenningsvluchten uit te voeren.

Volgens Duitse functionarissen is de grotere bijdrage van Duitsland aan de coalitie vooral een manier om Frankrijk te bedanken voor zijn steun in de aanpak van het vluchtelingenprobleem in Europa.