Crisissfeer bij liberalen VVD-fractieleider Hermans onder vuur om impasse asielwet: ’Papa Rutte moet komen helpen’

De impasse rond de asielwet zorgt voor een crisissfeer bij de VVD: (v.l.n.r.) fractievoorzitter Sophie Hermans, partijleider Mark Rutte en staatssecretaris Eric van der Burg. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De VVD verkeert in crisisachtige sfeer nu de partij onder torenhoge druk staat om in te stemmen met een wet die asielopvang verplicht over het land moet verspreiden. Onvrede is er over fractievoorzitter Sophie Hermans. In de fractie klinkt dat ze geen gezag heeft en zich te slap heeft opgesteld. Partijleider Mark Rutte moet nu zelfs naar de fractievergadering om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. „Papa moet komen helpen”, klinkt het smalend in de fractie.