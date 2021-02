Texanen mogelijk nog dagen zonder stroom in ijskou

In de staat Nebraska daalde het kwik tot 35 graden onder nul. In het doorgaans hete Dallas, in de staat Texas, werd een temperatuur van -17 graden gemeten. Door de kou moesten veel locaties sluiten waar tegen het coronavirus wordt gevaccineerd en kwamen ook leveranties van vaccins in het geding.

De lokale autoriteiten in Texas kregen een storm van kritiek over zich heen toen het elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat. In heel Texas zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom. Bij een persconferentie in de middag meldde burgemeester van Houston Sylvester Turner dat 1,3 miljoen inwoners van zijn stad toen nog zonder stroom zaten.

Sneeuwbeelden maandag in Spring, Texas. Ⓒ AP

De weersomstandigheden hebben al meerdere doden geëist. Er kwamen vier personen om op de weg vanwege de kou. Een dakloze vroor dood en een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging toen zij hun huis warm wilden stoken door de motor van een auto aan te zetten.

Sommigen gebruiken het winterse weer juist in hun voordeel. Zo sprak persbureau Reuters met een student die in de Texaanse plaats Lubbock door de straten van het prairiestadje aan het snowboarden was terwijl hij aan een touw werd voortgetrokken door een pick-uptruck die door vrienden werd bestuurd. „Dit is de eerste keer dat ik kan snowboarden in Lubbock, en vertrouw mij, het is niet teleurstellend”, aldus de student die de omstandigheden vergeleek met die in de staat Colorado, waar veel Amerikanen graag op wintersport gaan.

Het extreme weer in het zuidoosten van de VS houdt aan tot vrijdag. Daarbij wordt zo’n tien centimeter winterse neerslag verwacht.

Noodtoestand

De Amerikaanse president Biden roept voor Texas de noodtoestand uit om hulp mogelijk te maken, nadat er temperaturen van -2 tot -22 graden waren gemeten. Met Texas was een groot deel van de Verenigde Staten in de greep van de winter.

Ook in het aan Texas grenzende Louisiana kwam het tot stroomuitval. Zelfs in Mexico zaten zeker 400.000 klanten zonder elektriciteit.