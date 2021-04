Hindoes lopen ondanks corona massaal uit voor doop in de Ganges

Het gaat om de belangrijkste hoogtijdagen van het hindoeïsme, het Kruikenfeest. De regering kondigde eerder al aan het te druk te vinden om te handhaven. India is na de Verenigde Staten een van de zwaarst door Covid-19 getroffen landen. Zo zou het Brazilië al voorbij zijn gestreefd in het aantal coronagevallen.

Dinsdag werden ruim 161.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het was de zevende dag op rij dat meer dan 100.000 besmettingen waren vastgesteld. Het officiële dodental steeg met 879 naar 171.058.

Ⓒ AP

Ⓒ AP

Maandag zouden al bijna een miljoen gelovigen zich ondergedompeld hebben in de rivier. Zeker honderd willekeurige mensen kregen een positieve corona-uitslag bij opgezette teststraten langs de Ganges, meldt persbureau Reuters.

Op beelden is te zien dat de feestvierders zich niet al te druk maken om onderlinge afstand, laat staan mondkapjes. Volgens traditioneel gebruik gaan de komende dagen nog eens honderdduizenden mensen op andere plekken in het land het water in.

Ook zijn er zorgen over politieke campagnes die volop doorgang vonden in verschillende deelstaten. „Er waren verkiezingen, religieuze bijeenkomsten, het openen van kantoren, veel reizende mensen, activiteiten die doorgingen, burgers die zich niet aan de regels hielden, amper een mondkapje dragen bij bijvoorbeeld bruiloften of in drukke bussen en treinen”, zei de coronaminister van het land in een video-conferentie.

Vaccins

De autoriteiten in India hebben het gebruik van het Russische coronavaccin Spoetnik-V dinsdag goedgekeurd. Het ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat via een noodprocedure goedkeuring is verleend.

Het circa 1,4 miljard inwoners tellende India sluit zich daarmee aan bij tientallen andere landen die de weg hebben vrijgemaakt voor het gebruik van Spoetnik-V. Het Russische staatsinvesteringsfonds heeft al deals gesloten met Indiase bedrijven voor de productie van 852 miljoen doses.

India nam eerder al twee andere coronavaccins in gebruik. Het gaat om middelen van AstraZeneca en het lokale bedrijf Bharat Biotech. De vaccinatiecampagne begon in januari en inmiddels zijn al 108 miljoen doses van vaccins toegediend aan Indiërs. Die moeten met de huidige vaccins twee keer worden ingeënt om volledig beschermd te zijn.