KLM: ’Geen reizigers mee terug uit VK’

Het vliegverbod is zondagochtend door het kabinet afgekondigd in verband met de vermoedelijke ontdekking van het gemuteerde coronavirus in Nederland. Het kabinet weert daarom sinds vannacht Britse passagiersvluchten, ongeacht wie er aan boord zit.

De Belgische regering besloot zondagmorgen alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk te gaan verbannen. Het inreisverbod gaat zondag om middernacht in en is in eerste instantie 24 uur van kracht, meldt persbureau Belga.

Op sociale media melden zich tal van reizigers uit verschillende landen die vragen hebben over hun KLM-vlucht naar Amsterdam. Het is volgens de zegsvrouw nog onduidelijk wat het precieze effect is op de operatie in de komende dagen. KLM raadt reizigers aan de status van zijn of haar vlucht in de gaten te houden via de website. Ook EasyJet heeft vluchten geannuleerd, maar dat was nog niet bereikbaar voor commentaar. Onduidelijk is wat British Airways doet, zondagochtend stonden de vluchten voor zondag nog gewoon in het schema.

Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondag om 06.00 uur in en geldt tot 1 januari. Met de trein, boot en auto kan met wél vanuit het VK naar Nederland reizen. Het ministerie meldt dat het bekijkt of een verbod voor deze vormen van transport mogelijk is. Eerder meldde minister Van Nieuwenhuizen dat de wet daarvoor aangepast zou moeten worden. Het vliegverbod geldt vooralsnog tot 1 januari.

Voor corona was het VK een van de belangrijkste markten voor Schiphol. Veel Britten van buiten Londen vliegen via Schiphol naar de rest van de wereld. Het vliegverbod geldt niet voor vrachtverkeer.

Brussels Airport merkt nog geen gevolgen van het inreisverbod. Volgens een woordvoerster van de belangrijkste luchthaven van België in Zaventem zijn vooralsnog geen vluchten omgeleid.

Uitwijken naar België

Het is wel mogelijk dat passagiers die Nederland als bestemming hadden, uitwijken naar de Belgische luchthaven. Die is nog wel gewoon open voor vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Reizigers hebben dus de mogelijkheid een nieuw ticket van Londen naar Brussel te boeken.

Het Nederlandse inreisverbod heeft alleen betrekking op vliegtuigen. Reizen per auto, boot of trein is wel nog steeds mogelijk. Nederland wil samen met andere EU-landen bekijken hoe de import van het gemuteerde virus verder beperkt kan worden. Volgens de Britse premier Boris Johnson kan de nieuwe virusstam tot 70 procent besmettelijker zijn.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952