KLM: onduidelijk wat de gevolgen zijn van vliegverbod

AMSTERDAM - Het is nog onduidelijk wat het verbod van het kabinet op het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk precies betekent voor de vluchten van KLM, meldt de luchtvaartmaatschappij op Twitter. Het is volgens KLM onbekend „wat het precieze effect is op de operatie.” Ze raadt reizigers aan de status van zijn of haar vlucht in de gaten te houden via de website.