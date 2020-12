Streep door veel vluchten vanuit Londen na vliegverbod kabinet

Op de site van KLM gaat het om acht vluchten. Schiphol meldt ook gecancelde vluchten van EasyJet. Op sociale media melden zich tal van reizigers uit verschillende landen die vragen hebben over hun KLM-vlucht naar Amsterdam.

Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondag om 06.00 uur in en geldt tot 1 januari. Het is nog onduidelijk wat het verbod verder precies betekent voor de vluchten van KLM, meldt de luchtvaartmaatschappij op Twitter. Het is volgens KLM onbekend „wat het precieze effect is op de operatie.”

Ze raadt reizigers aan de status van zijn of haar vlucht in de gaten te houden via de website. Het vliegverbod geldt niet voor vrachtverkeer.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952