Chef-kok overlijdt door val in pan met hete kippensoep

Volgens The Independent was Ismail op 15 juni bezig met de voorbereidingen van een grote bruiloft toen hij uitgleed en in de pan met kippensoep viel. Door de hete soep liep de kok op meer dan 70 procent van zijn lichaam derdegraads brandwonden op.

De kok is met spoed naar een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Dohuk gebracht om behandeld te worden. Daar is hij op 21 juni aan zijn verwondingen overleden. Een lokale omroep meldt dat Ismail drie kinderen heeft, waarvan de jongste slechts zes maanden oud is.

Gulf News schrijft dat de dood van de kok ervoor zorgt dat de discussie over de veiligheid van medewerkers in grote keukens oplaait in Irak.