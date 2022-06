Donny M. (22), verdachte van moord Gino, ook verdacht van verspreiden kinderporno

Volgens de rechtbank is het voorarrest verlengd omdat er meer dan alleen een verdenking bestaat van ontvoering van en moord op Gino. Er komt een extra verdenking bij: het bezit en verspreiden van kinderporno. Ook is de rechtsorde ernstig geschokt en bestaat vrees voor herhaling bij vrijlating, aldus persrechter Marc Bax in een toelichting.

Wel zijn de beperkingen rond de zaak opgeheven, aldus de rechtbank. Dat wil zeggen dat Openbaar Ministerie en advocaat van de verdachte weer vrij mogen spreken over de zaak. Zolang de beperkingen golden, was dat niet het geval.

De 22-jarige man werd op zaterdag 4 juni in zijn woning in Geleen gearresteerd. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. De politie vond Gino vervolgens op een steenworp afstand van de woning van de verdachte, achter een uitgebrande woning in de wijk Landgraaf in Geleen.

Gino was sinds woensdag 1 juni vermist. Het laatst werd hij gezien op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Sindsdien werd hij vermist. Honderden mensen hielden grote zoekacties in Kerkrade en Landgraaf naar het jongetje. Gino is dinsdag in besloten kring begraven.