Donny M., verdachte van moord Gino, ook verdacht van verspreiden kinderporno

De 22-jarige man werd op zaterdag 4 juni in zijn woning in Geleen gearresteerd. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. De politie vond Gino vervolgens op een steenworp afstand van de woning van de verdachte, achter een uitgebrande woning in de wijk Landgraaf in Geleen.\

Gino was sinds 1 juni vermist. Het laatst werd hij gezien op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Sindsdien werd hij vermist. Honderden mensen hielden grote zoekacties in Kerkrade en Landgraaf naar het jongetje. Alle hoop verdween toen zijn lichaam zaterdagochtend werd gevonden.

Justitie had eerder al de verdenkingen moord en ontvoering geuit jegens Donny M. Nu komt daar dus het bezit en verspreiden van kinderporno bij. De woordvoerster van het OM wilde dit verder niet toelichten omdat de verdachte in beperkingen zit. Dat wil zeggen dat hij met niemand anders mag praten dan met zijn advocaat. Ook die mag niets zeggen naar buiten toe, evenmin als justitie en politie, zolang de opgelegde beperkingen gelden.

Gino is dinsdag in besloten kring begraven.