Sabia Engizek van de buis gehaald

SBS6 heeft besloten om direct met het programma te stoppen wegens te lage kijkcijfers.

"De kijker kon MindMasters Live onvoldoende waarderen en het werd dan ook niet goed genoeg bekeken", laat een woordvoerder weten. "Ondanks de nodige inhoudelijke verbeteringen bleef het teleurstellend en zien wij dit ook niet meer veranderen. Daarom hebben we besloten om hier niet mee door te gaan.

Uri Geller denkt dat de lage kijkcijfers te maken hebben met de situatie in de wereld. "Het nieuws vandaag de dag is alleen maar negatief, van terrorisme tot kleine lokale dingen waar mensen ongelukkig van worden. Het kan zijn dat mensen niet in de stemming zijn voor een vrolijk programma", aldus Geller in een interview met journalist Bastiaan Meijer.

De zoektocht naar de beste mentalist van Nederland werd gepresenteerd door Uri Geller en Walter Rolfo. De jury, de zogenoemde Raad van 10, bestond naast Sabia uit Boer Geert, Peter R. de Vries, Kay Nambiar, Patricia Paay, Monique Smit, Jochem van Gelder, Wolter Kroes, Lisa Michels en Patty Brard.