Man (29) op eerste werkdag doodgeschoten door collega

Woensdag kreeg de politie in Jefferson County vlak na middernacht een belletje. Het slachtoffer, John Eric Cole (29), werd meerdere keren in de rug geschoten en was op slag dood. Het was zijn eerste en meteen laatste werkdag.

De verdachte Dexter Rashad Walker (34) sloeg op de vlucht, maar werd door getuigen geïdentificeerd als dader. Hij keerde terug, liet zichzelf inrekenen en zit nu vast.

Stiefvader

Volgens een verklaring van het betreffende bedrijf hadden de twee een verleden met elkaar. Slachtoffer Cole was de stiefvader van de zoon van Walker. Dat 12-jarige mannetje zou door Cole zijn ’gewurgd’, aldus de vader.

De zaak kwam zelfs voor de rechter. „Mijn zoon zei dat hij zich niet veilig voelt. De stiefvader mishandelt hem keer op keer”, aldus Walker volgens rechtbankdocumenten.

De rechter bepaalde dat de moeder van het jongetje en Cole uit de buurt moesten blijven van Walker. Dat ging een tijd goed. In juli heeft Walker de rechter gevraagd dat contactverbod op te laten heffen omdat de rust was wedergekeerd en zijn zoontje niet langer in gevaar zou zijn.

Moordverdachte

De stap om directe collega’s te worden, bleek minder gelukkig. De autoriteiten doen nog onderzoek over de precieze omstandigheden rond de dood van Cole. Walker wordt verdacht van moord.