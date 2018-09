WIN Lichtjes Rondvaart

Rederij 't Smidtje in Amsterdam stelt 3 x 4 tickets à €22,50 voor een rondvaart langs de Water Colors Route van het Amsterdam Light Festival beschikbaar. Maar er is meer.

De winnaars krijgen behalve de rondvaart van anderhalf uur in een verlichte overdekte elektrische sloep ook een audiotour, die over de licht kunstwerken vertelt en een winters welkomstdrankje, zoals Glühwein of warme Chocolademelk.

En ALLEEN voor de Telegraaf WINNAARS ligt er in de rederijwinkel een verrassing klaar, geheel in het teken van deze tocht.

Over de prijsvraag wordt niet gecommuniceerd. Meedoen kan tot vrijdag 4 december 2015. In de week erop maken we de winnaars bekend via vaarkrant.nl.

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Let op: meedoen is helaas niet mogelijk via de App. Dat kan alleen via de desktop.

Maak kans op deze fantastische winterprijs en .....

Vul hieronder uw gegevens in