Japan toch weer op walvisjacht

De Japanse walvisjacht heeft ruim een jaar stilgelegen na een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Dat bepaalde in maart vorig jaar dat de Japanse walvisjacht in het Zuidpoolgebied onwettig was en moest stoppen. Japan beloofde zich aan die uitspraak te zullen houden. Waarom het land nu toch heeft besloten weer op walvissen te gaan jagen, is onbekend.

Japan houdt vol dat het walvissen vangt voor wetenschapelijke doeleinden. In werkelijkheid zouden de dieren vooral op het bord of zelfs in hondenvoer belanden.