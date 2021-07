’Kattenmoordenaar van Brighton’ wacht vijf jaar cel

De rechtbank oordeelde een maand geleden al dat de 54-jarige man, een medewerker van een beveiligingsbedrijf, schuldig is. Hij viel de katten tussen oktober 2018 en juni 2019 aan met een mes. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De man sprak alle beschuldigingen tegen en verklaarde „geen bedreiging te vormen voor dieren.”

De politie vond echter een foto van een dode kat op de mobiele telefoon van de man. Ook werd hij op heterdaad betrapt. Een inwoner van Brighton had een bewakingscamera opgehangen nadat zijn eigen kat was doodgestoken. Op beelden is te zien dat de 54-jarige man een andere kat aanvalt. Dat was de doorbraak in de zaak.