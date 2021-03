Juweliers onder vuur criminelen: ’Laat me niet de tent uitblazen’

Binnenland

Ravage na ramkraak op juwelier in Amsterdam-Zuidoost

Bij een ramkraak op een juwelier in Amsterdam-Zuidoost is donderdagochtend vroeg een ravage veroorzaakt. Volgens de politie zijn de daders er met onbekende buit vermoedelijk op een scooter vandoor gegaan. Voor de zaak troffen agenten een auto aan die is gebruikt om de pui in te rijden.