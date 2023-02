Dode en gewonden door bedrijfsongeval in Zeeuwse plaats Nieuwdorp

Meerdere mensen raakten gewond. Hoeveel is niet duidelijk. Volgens Zeeland Refinery zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht, de politie spreekt van vier. Of de gewonden ook voor een ingehuurd bedrijf werkten, is niet bekend.

Het ongeval gebeurde rond het middaguur tijdens onderhoudswerkzaamheden bij de raffinaderij.

Zeeland Refinery zegt in de verklaring „het gebeurde ten zeerste te betreuren.” Het bedrijf doet geen uitspraken over wat er precies is gebeurd „totdat nader onderzoek is uitgevoerd.” De politie, de arbeidsinspectie en het bedrijf zelf doen onderzoek. De raffinaderij heeft voorlopig alle onderhoudswerkzaamheden stilgelegd en regelt slachtofferhulp voor het personeel.