Drone botst bijna tegen traumahelikopter met patiënt aan boord

Volgens het Medisch Spectrum Enschede was er ook een patiënt aan boord van de helikopter, die net van een ernstig verkeersongeval op de N36 bij Almelo kwam vliegen. Dichtbij het hospitaal, vermoedelijk boven het zogeheten Janninkscomplex, hing een drone in de lucht. „Dat was een grote, professionele drone. Hij heeft daardoor rechts moeten uitwijken en kwam 10 á 15 seconden later op het helideck aan”, weet woordvoerder Selma Hoekstra. „Dus we zijn heel blij met de oplettendheid van onze piloot.”

Het grondpersoneel dat altijd zo’n helikopterlanding begeleidt en een patiënt daarna ook overdraagt aan het traumateam voor verdere behandeling, belde daarop met noodnummer 112 om melding te doen van het luchtvaartincident. Hoekstra: „Het is echt een gevaarlijke situatie geweest, want de drone zit gewoon in de vliegroute van de traumaheli.”