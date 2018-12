Amsterdam wil 2700 extra woningen

Amsterdam kampt met een krappe woningmarkt. Tegelijkertijd is er een enorme vraag naar woningen en heeft de gemeente er een extra opgave bijgekregen door het huisvesten van vluchtelingen.

De woningcorporaties moeten een belangrijk deel van de woningen leveren, door nieuwbouw en via de bestaande voorraad. Ook wil Amsterdam extra woonruimte realiseren door bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen, tijdelijke wooneenheden zoals zeecontainers en woningdelen, waarbij meerdere mensen in een huis wonen.

De extra woonruimte moet de doorstroming verbeteren en voorkomen dat de wachttijden verder oplopen. In 2018 moet woonruimte beschikbaar zijn voor bijna 10.000 kwetsbare Amsterdammers.

,,Zij redden het zonder extra aandacht niet op de gespannen woningmarkt van Amsterdam'', zegt SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen). ,,Met de stijgende prijzen is het voor veel mensen lastig om een huis te vinden, maar voor kwetsbare groepen in onze stad is de situatie nog nijpender. Door sociale of medische omstandigheden zijn zij zo in de knel geraakt dat zij geen geschikte woonruimte meer hebben.''