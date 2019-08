Vrouw krijgt vliegend neuswiel tegen voorruit

Ze kon haar auto veilig aan de kant zetten maar was wel erg geschrokken, zegt haar vriend tegen Dagblad van het Noorden. Op een foto die hij op Facebook heeft gezet, is te zien dat de voorruit van de auto ernstig is beschadigd.

De vriend doet via Facebook een oproep aan degene die het wiel is kwijtgeraakt: „Mis je je neuswiel van de aanhanger? Je hebt er waarschijnlijk weinig van vernomen dat je het neuswiel bent verloren. Maar je kan hem bij mij ophalen en dan kunnen we het papierwerk ook even regelen. PS, mijn vriendin reed en mankeert gelukkig niks.”