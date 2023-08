NFI: dankzij Europees project honderden cryptotelefoons gekraakt

In het project EXFILES heeft het NFI samengewerkt met verschillende opsporingsdiensten en bedrijven. Samen zochten ze naar nieuwe methoden en technieken om toegang te krijgen tot de nieuwste modellen cryptotelefoons.

Volgens het NFI is toegang krijgen tot berichten op cryptotelefoons de afgelopen jaren relevanter maar ook ingewikkelder geworden. „Tegenwoordig hebben telefoons meerdere lagen met versleuteling en de telefoons worden softwarematig aangepast”, aldus Van Eijk, hoofd van de divisie Digitale en Biometrische Sporen. „Dat maakt het noodzakelijk dat digitaal forensisch onderzoekers binnen Europa samenwerken.”

EXFILES startte in juli 2020 en loopt nu ten einde. In oktober evalueert de Europese Commissie het project. Dan wordt ook besloten of er een vervolg komt, aldus het NFI.