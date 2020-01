Bejaarde Duitser voor tonnen opgelicht door ’politiemensen’

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

FRIEDBERG - Criminelen die zich voordeden als politiemensen hebben een gepensioneerde man in Duitsland zo ver gekregen dat deze voor tonnen aan juwelen en contant geld voor zijn deur legde. De man was in de veronderstelling dat de politie dit dan zou ophalen om veilig op te bergen.