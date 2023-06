Politie arresteert zeven verdachten na mishandeling naakte man Sittard

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Orange Media

SITTARD - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zeven verdachten van een mishandeling in Sittard opgepakt. Dat gebeurde nadat een 45-jarige man uit Heerlen de politie had ingeschakeld. Hij vertelde agenten dat hij zou zijn mishandeld in een pand aan de Handelsstraat in Sittard.