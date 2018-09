Taylor Swift onder vuur door videoclip

Het betrokken productiebedrijf verdedigt de zangeres en zegt dat de beestjes niet in gevaar zijn geweest.

Cherokee Films liet BBC weten dat Taylor en haar team niet betrokken waren bij de planning van de opnames op een strand bij Auckland. “Onze opnames hebben altijd plaatsgevonden onder begeleiding van en met ondersteuning van de lokale autoriteiten en de grondbezitters”, verweert het productiebedrijf zich.

Een lokale natuurbehoudorganisatie beweert dat Cherokee Films zich niet aan de vergunning heeft gehouden. Volgens Sandra Coney had het productiebedrijf met twee auto’s op het strand mogen komen. Zij zag daar echter meerdere busjes en terreinwagens. “Het is echt zonde dat zo veel auto’s over het strand rijden en daarop parkeren”, zei ze tegen Radio New Zealand.

Fokprogramma

Cherokee Films zegt zich wel aan de gemaakte afspraken te hebben gehouden en ver van het strand te hebben geparkeerd. De opnamen zouden ver van het broedgebied van de morinelplevieren hebben plaatsgevonden op een vooraf afgesproken stuk strand. Toch erkent het bedrijf de zorgen van de natuurliefhebbers. “Daarom doneren we aan het fokprogramma.”

Coney laat het er niet zomaar bij zitten en heeft de lokale autoriteiten gevraagd een onderzoek in te stellen. De vogelliefhebster is naar eigen zeggen een fan van Taylor Swift, maar kan het advies uit een van haar grootste hits niet opvolgen. “Ik denk niet dat Shake It Off het juiste is om te doen. In een ander liedje, Wildest Dreams, zingt ze: say you’ll remember me. Misschien doe ik dat dan maar.”