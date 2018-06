Italiaanse politie vindt Nederlandse truck met wapens

De eindbestemming was België. De politie nam meer dan 800 geweren van het type Winchester SXP in beslag. Ze waren niet vooraf door de Turkse vrachtwagenchauffeur aangegeven. De geweren zaten in honderden kartonnen dozen.

Het materieel is in beslag genomen. De chauffeur is aangehouden en door de politie verhoord. Ook wordt er met scanners onderzocht of er nog ander oorlogsmateriaal in de vrachtwagen is verstopt.

De vrachtwagen was op 23 november aangekomen in Trieste. De Italiaanse politie besloot nader onderzoek te doen doordat ze de lading, de herkomst en het doel van de reis verdacht vonden.