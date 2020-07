Eerste federale doodstraf VS in 17 jaar: moordenaar (47) geëxecuteerd

De terechtstelling volgt kort na een uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat zette een streep door het besluit van een lagere rechtbank in Washington om deze en drie andere executies uit te stellen.

President Trump en het ministerie van Justitie willen met het hervatten van de doodstraf hun strenge justitiebeleid kracht bijzetten. Federale executies zijn zeldzaam. Tot nu toe de enige drie sinds 1963 waren in de jaren 2001 tot 2003, onder wie de terechtstelling van de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, Timothy McVeigh.

De man was een zelfbenoemd white supremacist en had meerdere nazi-tattoos op zijn lijf. De drie moorden bij wie hij betrokken was, op een familie in Arkansas, waren racistisch van aard. Onder meer een 8-jarig meisje kwam om. Lee stond in de gevangenis te boek als ’psychopaat’.