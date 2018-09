Erdogan: reactie Russen emotioneel en ongepast

"Is een dergelijke aanpak passend voor politici?", vroeg Erdogan zich in Ankara af. "Eerst zouden politici om de tafel moeten gaan zitten om te praten over de fouten die zijn gemaakt. En dan kijken hoe we het aan beide kanten beter kunnen doen. In plaats daarvan worden nu deze uitspraken gedaan. Dat is niet goed."

Erdogan vindt de beschuldiging van Rusland over de koop van olie en gas niet netjes. "Schaam je", zei hij daar over. "Het is duidelijk waar Turkije zijn olie en gas koopt. Degenen die beweren dat we dat bij IS doen, moet met bewijzen komen."