Hoge Veluwe geeft zo'n zevenhonderd bossen hei weg

Wolf doodt moeflons in Nationaal Park Hoge Veluwe

Een wolf heeft in Nationaal Park De Hoge Veluwe moeflons gedood. Dat is opmerkelijk, want De Hoge Veluwe plaatste in 2019 juist hekken rondom het natuurpark om de wolf buiten te houden. Een jachtopzichter heeft het roofdier gezien, aldus hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker. De Hoge Veluwe kijkt nu...