A1 bij Hoevelaken richting Apeldoorn dicht na ongeval met truck

Beeld ter illustraie Ⓒ ANP

HOEVELAKEN - Op de A1 bij Hoevelaken is een vrachtwagen beladen met stenen gekanteld. Een deel ervan is terechtgekomen op de weg. Daarom is de A1 daar in de richting Apeldoorn afgesloten, melden de ANWB en Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.