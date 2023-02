A1 bij Hoevelaken richting Apeldoorn uren dicht na ongeval

Beeld ter illustraie Ⓒ ANP

HOEVELAKEN - De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn is woensdag bij Hoevelaken een groot deel van de dag afgesloten geweest nadat een vrachtwagen beladen met stenen er was gekanteld. Een deel van de lading kwam terecht op de weg. Iets na 17.30 uur meldde de ANWB dat de weg weer vrij is.