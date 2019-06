Experts poogden het jarenlang, man kraakt kluis in één keer

Het museum huurde smeden in, belde de fabrikant, contacteerde oude werknemers en daagde gasten uit om met de kluis te worstelen, maar niemand had succes.

Stephen Mills, uit de Canadese plaats Fort McMurray, was samen met zijn familie kamperen in de buurt toen ze besloten het museum te bezoeken: „We wilden wel eens zien wat de gemeenschap te bieden had,” aldus Mills. „Het museum was eigenlijk gesloten op de dag dat we langskwamen, maar we kwamen in contact met en vrijwilliger en hij wilde de deuren voor ons openen.”

Met het oor op de kluis...

Na een kleine rondleiding door het museum kwamen Mills en zijn familie langs de kelder, waar de mysterieuze kluis stond. Ook meneer Mills mocht een poging wagen om de kluis te openen. Hij plaatste zijn oor tegen de kluis en zij tegen zijn kleinkinderen: ’net als in de films’. „Ik keek naar de draaiknop en zag dat er werd genummerd van 0 naar 60. Dus ik dacht: ’20-40-60’. Ik voerde een specifieke code in, waar bij ik drie keer naar rechts moest, twee keer naar links en nog een tikje naar rechts moest geven. Ik probeerde de deurhendel en... De deur opende!”

Mills zegt dat het voor de volle 100% een gok was: „Ik deed een stap achteruit en dacht ’Vanavond koop ik een lot uit de loterij!’”

Het Vermilion Heritage Museum in Alberta, Canada. Ⓒ Google Maps

En wat zat er in?

De inhoud van de kluis was echter allesbehalve spannend: „Wat documenten, oude rekeningen, het notitieblok van een serveerster en een bon van het hotel. Dat was het.”

Desalniettemin was iedereen erg enthousiast: „Mijn kinderen bleven maar roepen dat we de code hadden gekraakt,” aldus Mills in gesprek met CBC.