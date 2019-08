Balotelli van Den Helder spoorloos

De 19-jarige Sainey Trawally uit Gambia die de sensatie van FC Den Helder leek te worden, is weer even mysterieus verdwenen als dat hij kwam. En dat terwijl de club er heel veel moeite in had gestoken om hem speelgerechtigd te krijgen.

Trawally kwam na omzwervingen in Italië naar ons land om zijn grote droom te verwezenlijken: profvoetballer worden.

Balotelli van de Noordkop

Hij werd begin juni als ’Helderse belofte blijkt Italiaanse prof’ en ’Balotelli van de Noordkop’ landelijk nieuws. Aanleiding was een spectaculair debuut in het tweede elftal van de FC tijdens een nacompetitiewedstrijd om degradatie. Als invaller zorgde hij met een goal en twee assists bijna in zijn eentje voor de 3-2 zege, na een 0-2 achterstand bij rust.

Dat kreeg nog wel een staartje, schrijft het Noordhollands Dagblad. Op verzoek van tegenstander VSV controleerde de KNVB de status van deze ’ster’. Trawally bleek niet speelgerechtigd, waardoor het Helderse team direct degradeerde en de club 250 euro boete kreeg.

„We hadden hem op tijd aangemeld als spelend lid”, luidde de verklaring van Arnold Eisma, secretaris van FC Den Helder. „Voldoende voor asielzoekers, maar voor Trawally hadden we een internationaal verzoek tot overschrijving moeten aanvragen omdat hij in Italië wedstrijden in een jeugdcompetitie met profclubs had gespeeld. Hij vertelde ons wel dat hij daar bij diverse clubs, waaronder Sampdoria, was geweest, maar de communicatie ging moeizaam. Hij zou een ’free player’ te zijn.”

FC Dordrecht

Na zijn eerste en enige optreden bij de reserves van FC Den Helder werd de rappe vleugelspits wel geselecteerd voor het Helders Elftal. In de hoop uit te blinken bij de amateurselectie tijdens een tweedaags toernooi met Almere City FC, FC Dordrecht en Jong AZ.

Zijn optreden bleef beperkt tot een halve oefenwedstrijd en invalbeurten op het toernooi. Wat betreft zijn huidige situatie kan Eisma meedelen dat de Gambiaan speelgerechtigd is voor FC Den Helder.

Asielaanvraag

„Die internationale overschrijving heeft een paar weken geduurd. Begin augustus is de voorbereiding op de competitie gestart, maar tot nu toe schittert Trawally door afwezigheid. Deze bruikbare selectiespeler heeft één training meegemaakt en schijnt druk bezig te zijn met zijn asielaanvraag. Trainers zochten contact met hem. Hij zou weer komen, maar de vraag is wanneer. We wachten het maar af.”