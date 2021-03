Gouverneur Cuomo van New York blijft weigeren te vertrekken

„Ik treed niet af”, zei de 63-jarige Democraat vrijdag. „Serieuze beweringen moeten serieus worden onderzocht. Er zijn feiten en meningen. Ik heb die altijd gescheiden.”

Maandag zei de 63-jarige Democraat ook al „onder geen beding” te vertrekken terwijl hij alle aantijgingen ontkende. In de dagen daarna nam de druk op hem toe, ook van prominente partijgenoten in het nationale parlement.

Donderdag besloot het parlement van de staat New York te onderzoeken of hij kan worden afgezet. Justitie stelde eerder al een onderzoek naar hem in. Cuomo wil dat de onderzoeken snel worden afgerond en zegt daaraan mee te werken. „Je moet de feiten kennen voordat je een besluit neemt”, zei hij vrijdag. En weer ontkende hij iemand te hebben lastiggevallen of misbruikt.

Afgelopen weekend doken twee nieuwe verklaringen op van voormalige medewerksters van Cuomo over ongewenste intimiteiten. Aan een van hen zou hij op het werk hebben gevraagd of ze een partner had en haar hand hebben gekust. Op een receptie pakte hij de vrouw vast en kuste haar op haar wangen. Eerder legden andere vrouwen al belastende verklaringen af.

Cuomo is aan zijn derde ambtstermijn bezig en kreeg eerder lof voor zijn aanpak van de coronacrisis. De minister van Justitie van New York had al een onderzoek naar hem ingesteld.