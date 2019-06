Haagse steker Malek F. hoort strafeis

LIVE – Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

F. kwam al al eerder in het nieuws omdat hij verward huisraad uit zijn woning op straat had gegooid, maar ook worden terroristische motieven vermoed. Zo zou F. tijdens het steekincident ’Alluha Akbar’ hebben geroepen, en had hij op Facebook gepost dat ’alle gelovigen moeten lijden’. Verder was er enkele maanden voor het steekincident een melding bij de politie binnengekomen dat F. terreurplannen had.