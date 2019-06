OM: ’Malek F. stak slachtoffers doelbewust neer’

Schiphol

F. had al een paar dagen voor zijn daad een mes gekocht. Hij meende dat „duivelsaanbidders” hem achtervolgden en hij wilde daar een eind aan maken. Tijdens de fatale Bevrijdingsdag liep hij rustig en kalm op zijn slachtoffers af, aldus het OM.

Volgens de officier van justitie heeft F. doelbewust zijn verklaringen aangepast om deze minder belastend voor zichzelf te maken.

Malek F. stak drie mensen neer en rende vervolgens nog twee andere mensen met een mes achterna.

F. kwam al al eerder in het nieuws omdat hij verward huisraad uit zijn woning op straat had gegooid, maar ook worden terroristische motieven vermoed. Zo zou F. tijdens het steekincident ’Alluha Akbar’ hebben geroepen, en had hij op Facebook gepost dat ’alle gelovigen moeten lijden’. Verder was er enkele maanden voor het steekincident een melding bij de politie binnengekomen dat F. terreurplannen had.