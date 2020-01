Infectie-experts: ’Pandemie coronavirus ligt op de loer’

Het coronavirus is een verzamelnaam voor een stam coronavirussen, waarvan SARS en MERS in het recente verleden bekende voorbeelden zijn. Coronavirussen komen bij dieren vrij vaak voor en kunnen in sommige gevallen overspringen op de mens. Dat is ook gebeurd met het 2019-nCoV-virus.

Dit virus staat nu ook wel bekend als het Wuhan-virus, naar de Chinese miljoenenstad waar het voor het eerst opdook. In december 2019 liepen de eerste slachtoffers het virus op, waarschijnlijk na een bezoek aan een markt met dierlijke producten in Wuhan.

Wie ziek wordt van het virus zal eerst griepachtige verschijnselen krijgen: hoofdpijn, malaise, spierpijn, snotneuzen. Echter, het Wuhan-virus kan ook zorgen voor ernstige, soms fatale complicaties: zeer hoge koorts, levensbedreigende longinfecties, bloedvergiftiging, nieruitval en ademhalingsproblemen. In een aantal gevallen zelfs met de dood als gevolg.

Besmettelijk

Het Wuhan-virus is zeer besmettelijk. Iedere geïnfecteerde kan zomaar twee of drie andere mensen besmetten. Daardoor grijpt het virus bijzonder snel om zich heen. „Het is op dit moment onduidelijk of de verspreiding van het virus beperkt kan worden tot China”, aldus Neil Ferguson, viroloog aan het Imperial College in Londen.

"Hoe groter de verspreiding in China, des te groter de kans dat het een wereldwijde uitbraak wordt"

Om verdere verspreiding van het virus te beperken, zal dat overdrachtsgemiddelde moeten worden teruggebracht, zegt hij. „Om de uitbraak de baas te worden, moet dat getal teruggebracht worden tot 60 procent besmettingen per geïnfecteerde in plaats van de huidige 200 tot 300 procent.” Overdragen kan op verschillende manieren. Hoesten en niezen liggen voor de hand, maar ook de hand schudden van een besmette persoon of een besmet voorwerp aanraken kan al voldoende zijn. En dan bestaat nog de oorspronkelijke manier van besmetten: van dier op mens.

Ferguson denkt dat er veel meer besmettingen aanstaande zijn. Zonder maatregelen zal het aantal besmettingen in de honderdduizenden kunnen gaan lopen, zegt Ferguson tegen persbureau Reuters. En dan ligt een pandemie op de loer.

Volgens Raina Macintyre van het Australische Biosecurity Research Program aan de universiteit van New South Wales is het ’zeer verontrustend’ dat het virus in de laatste dagen zo enorm om zich heen heeft gegrepen. „Hoe groter de verspreiding in China, des te groter de kans dat het een wereldwijde uitbraak wordt.”

Omdat de gemiddelde mens inmiddels immuun is voor de meeste coronavirussen, maar niet voor deze variant, is onze afweer hiertegen maar beperkt. Er is dan ook nog geen vaccin tegen het Wuhan-coronavirus.

Bekijk ook: Veel vraag naar mondkapjes op Schiphol

Bekijk ook: Chinese ambassadeur in Nederland waarschuwt voor coronavirus