Handige tips om de energierekening omlaag te brengen!

Tip 1 Donkere muren? Meer stroom!

Wie donkere muren heeft, verbruikt meer energie. In een donkere ruimte doet u eerder het licht aan dan in een ruimte die licht is. Dit komt omdat lichte kleuren reflecteren terwijl donkere kleuren juist licht opnemen. Daardoor lijkt het eerder donker. Wie lichte kleuren in huis heeft, zal minder snel de lampen aandoen.

Tip 2 Zet verwarming uit voor slapen gaan

Zet de kachel uur voor het slapen gaan uit. Dat het dan in de ochtend extra veel energie zou kosten om het huis weer op te warmen, is een misverstand. De temperatuur lager zetten is in de meeste gevallen de moeite waard, omdat de ketel dan 's nachts niet meer hoeft aan te slaan. Alleen in huizen die gebouwd zijn na 1994 of die zeer goed zijn nageïsoleerd, kan het beter zijn om het huis 's nachts maar 1 of 2 graden te verlagen dan om het huis 's ochtends weer warm te stoken.

Tip 3 Onderhoud uw huis en apparaten goed

Dodelijk voor de energierekening zijn gebreken aan uw huis. Denk daarom aan uw energierekening als u onderhoud pleegt. Naast isolatieglas (tip 4) helpt het als dak en vloer zijn geïsoleerd.

Als u een oude cv-ketel heeft, dan is het verstandig om hem te vervangen voor een zuiniger exemplaar. Ook voor een koelkast, televisie en andere oude elektronica geldt dat nieuwe exemplaren veel zuiniger zijn. Let op energielabels.

Tip 4 Vervang uw lampen

Ook al zijn gloeilampen niet meer te krijgen in Nederlandse winkels, veel consumenten gebruiken ze nog wel. Dit terwijl ze bij dezelfde lichtintensiteit 80 procent meer energie verbruiken dan spaarlampen. Bij regelmatig gebruikte lampen kunt u per jaar tot bijna 5 euro besparen door de lamp te vervangen. Een spaarlamp gaat overigens ook langer mee.

Tip 5 Haal gordijnen weg voor de verwarming

Een simpele maar zeer doeltreffende tip. Heeft u gordijnen voor de verwarming hangen? Zonde! Daardoor wordt de ruimte tussen de verwarming en het raam wel lekker warm, maar de woonkamer niet. Hang dus niks voor de verwarming. Bedek de kachel ook niet: ook dat zorgt voor minder warmte in huis.

Tip 6 Ventileer uw huis

Het klinkt tegenstrijdig: koude lucht in huis laten. Maar door uw woning te ventileren of te luchten - een kwartier per dag is voldoende - maakt vochtige lucht plaats voor droge buitenlucht. Droge lucht is sneller te verwarmen dan vochtige lucht. Een huis opwarmen dat goed is gelucht kost dus minder energie.

Tip 7 Opladen? Niet langer dan nodig!

Laad oplaadbare apparaten, zoals mobiele telefoon, elektrische tandenborstel of kruimeldief, niet langer op dan noodzakelijk. Blijft de stekker in het stopcontact nadat een apparaat voor honderd procent is opgeladen, dan blijven veel laders toch energie gebruiken. Trek de stekker dus weer uit het stopcontact.

Tip 8 Zet alle apparaten uit - maar dan ook écht

De televisie, de dvd-speler, decoder, computer,...in veel huishoudens staat dit soort apparatuur dag en nacht aan, tenminste, op ’stand by’. Maar ook als ze in de stand by stand staan, verbruiken deze apparaten energie. Gebruikt u de apparaten niet? Druk op de uitknop. Of gebruik een zogenaamde stand-by killer (een grote stekkerdoos met een voetschakelaar). Hiermee kunt u met één druk op de knop diverse apparaten uitschakelen.

Tip 9 Stop de wasmachine vol

Schoon wassen kan ook op lagere temperaturen. Door op 30 graden te wassen in plaats van op 60 graden kunt u per jaar zo'n 30 euro besparen. Belangrijk is ook om de wasmachine vol te gooien, dan hoeft u minder vaak te wassen. Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van de droger. Dit apparaat vreet stroom (gemiddeld zo'n 7 procent van het verbruik van een huishouden), terwijl kleding aan de waslijn gratis opdroogt.

Tip 10 Meten is weten

Waar u nog op kunt besparen? Als u bovenstaande tips al hebt geprobeerd dan is het vaak onduidelijk hoe u de energierekening verder omlaag kunt krijgen. Hiervoor zijn energiemeters erg handig. Er zijn meters die het totaalverbruik per uur dag of jaar registreren om te laten zien wanneer u het meest verbruikt. Maar misschien nog wel handiger zijn energiemeters die per apparaat het verbruik meten. Zo ziet u direct of de waterkoker of juist de breedbeeldtelevisie stroom vreet.

