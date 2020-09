LIVE | Burgemeester München ’weemoedig’ over afgelast Oktoberfest

De burgemeester van het Zuid-Duitse München ziet het komende weekend, waarin het jaarlijkse Oktoberfest van start had moeten gaan, met weemoed tegemoet, zegt hij tegen het Duitse persagentschap DPA. Hij roept de liefhebbers van het feest, waarbij het Beierse bier van oudsher rijkelijk vloeit, vanwege de corona-epidemie op tot gezond verstand.

„Een herfst zonder wiesn (Beiers voor weide en de gangbare term voor het festivalterrein tijdens Oktoberfest, red.), daar ontbreekt simpelweg iets aan”, aldus burgervader Dieter Reiter. Hij zou zaterdag traditiegetrouw de festiviteiten openen door het eerste vat aan te slaan.

De burgemeester van München besloot in april samen met de deelstaatpremier van Beieren Markus Söder om het Oktoberfest niet door te laten gaan. Reiter zegt dat hij geen alternatief voor het Oktoberfest op de planning heeft staan. „Voor mij is er eenvoudigweg alleen het originele”, verzucht hij. Wel heeft hij begrip voor iedereen die het folkloristische drinkfestijn bijvoorbeeld nog virtueel wil vieren. „Ik verzoek slechts dat iedereen attent en zich aan de huidige coronaregels houdt.”

De kasteleins van München hebben besloten om in plaats van het traditionele feest kleinschaliger festiviteiten te organiseren. Vanaf aanstaande zaterdag tot 4 oktober zou in meer dan vijftig etablissementen een Oktoberfest-sfeer moeten heersen, bij sommige compleet met blaasmuziek en Oktoberfest-bier.

Ook wordt zaterdag op veel plaatsen in de Beierse hoofdstad alsnog traditioneel het eerste vat aangeslagen. Reiters voorganger Christian Ude is volgens de Abendzeitung van plan om stipt om twaalf uur een vat aan te slaan in een bierhuis in het Bahnhofsviertel.

Het Münchener Oktoberfest ontstond in de vroege 19e eeuw en is sindsdien uitgegroeid tot een megafestijn. Het trekt jaarlijks meer dan zes miljoen bezoekers van over de hele wereld en is goed is voor een omzet van meer dan 1 miljard euro.

