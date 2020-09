LIVE | Inspectie: GGD’en en labs niet klaar voor tweede golf coronavirus

Het Nederlandse testsysteem voor het coronavirus is nog niet klaar voor een mogelijke tweede golf. De testcapaciteit moet verder omhoog, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek in alle 25 GGD-regio’s. De inspectie noemt de uitbreiding die nog nodig is een „enorme opgave” voor de betrokken GGD’en en laboratoria.

Het onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus. In die laatste maand was de keten van aanmelding, afname, laboratoriumanalyse en bron- en contactonderzoek „op orde”, concludeert de inspectie. Toen lag het aantal besmettingen echter lager dan nu.

De GGD’en en laboratoria kunnen de knelpunten niet alleen oplossen, aldus de inspectie, die waarschuwt dat het systeem „spaak loopt” als ook mensen die geen klachten hebben zich laten testen. Daarnaast vindt de IGJ het problematisch voor het bron- en contactonderzoek als mensen veel nauwe contacten hebben onderhouden die de GGD allemaal moet nabellen als iemand besmet is geraakt. Medewerking van het publiek is dan ook hard nodig.

Voor de komende maanden voorziet de overheid een forse stijging van de vraag naar testen. Symptomen van een coronabesmetting komen immers overeen met die van een gewone verkoudheid. Vorige week lieten 195.545 mensen zich testen, gemiddeld bijna 28.000 per dag. In het inspectierapport staat de verwachting dat in november bijna het dubbele aantal nodig zal zijn: 55.000 testen per dag. In december stijgt dat verder naar 70.000 en in februari 2021 wordt rekening gehouden met een dagelijks aantal van 85.000.

Eerder gemaakte landelijke berekeningen over de toename van de vraag naar testen en bron- en contactonderzoek „komen niet overeen met de realiteit”, schrijft de inspectie. „Enerzijds hadden GGD’en in het begin te veel capaciteit en anderzijds konden enkele GGD’en daarna pieken niet opvangen door personeelstekorten.”

De IGJ peilde ook de laboratoria die de tests analyseren. Zij maken zich zorgen en signaleren knelpunten „op alle vlakken”, van de beschikbaarheid van goed personeel tot materialen, apparatuur en geschikte ruimten. Ze willen daarnaast voorkomen dat hun reguliere werk opnieuw stilvalt, zoals aan het begin van de corona-uitbraak gebeurde.

De inspectie heeft overigens wel „grote waardering voor de manier waarop de GGD’en het testen en het bron- en contactonderzoek in korte tijd hebben opgezet.” Ze hebben bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in het opleiden en inwerken van medewerkers die bijvoorbeeld de teststraten bemensen. Het zou volgens de IGJ wel goed zijn als er meer aandacht komt voor de „fysieke belasting en emotionele ondersteuning van medewerkers.”

